Magaly Moro

Daniela (35 años, Huachipa). Señora Magaly, es un gusto escribirle. Me animé a hacerlo porque quiero contarle mi problema y pedirle que me ayude con un consejo.

Tengo una relación con un chico llamado Jorge. Tenemos más de un año de enamorados y durante este tiempo siempre hemos tenido problemas por falta de comunicación y mala interpretación de nuestros comentarios y bromas.

Hace más de un mes, durante una conversación por WhatsApp sobre un examen, se puso terco, no quería entender lo que trataba de explicarle. Se trataba de una prueba en la que él buscaba sacar buena nota respondiendo con información publicada en Internet.

Yo le decía que lo ideal era que respondiera sinceramente sobre lo que le estaban preguntando para que pudieran capacitarlo correctamente de acuerdo a su nivel de conocimiento. Sin embargo, él no entendía, solo quería sacar buena nota copiando información.

Su actitud me desesperó y me colmó la paciencia, por eso le respondí en tono de broma: “Dios, llévatelo”, una frase bastante común que que suele decir cuando una persona no quiere entender lo que se le explica.

Creo que esto lo molestó y digo creo porque no estoy segura. Desde hace más de un mes no se comunica conmigo. Por esto le digo que siempre tenemos problemas de comunicación. Él suele tener esta actitud, que a mí me parece anormal e ilógica dado que así no funcionan las relaciones de pareja. Yo no le he escrito porque considero que no hice nada malo. Doctora, ¿puedo hacer algo al respecto?

Ojo al consejo

Estimada Daniela, entiendo tu desconcierto por el silencio de Jorge. Las relaciones de pareja se basan en la comunicación, es fundamental si no estas fracasan. Ambos tienen que decirse claramente lo que piensan y sienten. No son adivinos. Si algo no les parece correcto, deben expresarlo. Considero que deben dejar de lado el orgullo para aclarar su situación. Suerte.