Se obsesionó con los vinilos: "Ha dejado de lado su romanticismo"

Magaly Moro

Inés (33 años, Pueblo Libre). Doctora, le escribo para comentarle que conocí a mi marido en una galería de Quilca mientras él buscaba discos de vinilo. Como compartíamos los mismos gustos musicales, congeniamos rápidamente e incluso durante los primeros meses de enamorados nos juntábamos en su casa para escuchar música en su tornamesa vintage.

Con el pasar de los años, el gusto de mi esposo por los discos de vinilo ha crecido tanto que en su colección debe tener, aproximadamente, unos 800 discos. Ello me parece genial, porque prefiero que escuche música a que se vaya a tomar con sus amiguitos. Sin embargo, siento que a veces exagera.

En enero de este año, explotó el microondas y en vez de comprar uno nuevo o mandarlo a arreglar prefirió comprarse discos. Cuando le reclamé por su falta de responsabilidad, me dijo que puedo calentar el agua en la tetera eléctrica que me regalo su mamá. Eso me pareció una estúpida burla.

Hace unos días, me comentó que por nuestro aniversario de boda, que es el 21 de agosto, irá a hacer cola desde la madrugada a una tienda miraflorina que vende discos limitados, para comprar mi regalo; pero yo estoy segura de que eso es solo un pretexto, doctora. Él está empecinado en regalarme eso, aunque yo quiero algo más personal, como un vestido o un perfume.

Lo amo y lo conocí melómano, pero ha dejado de lado su romanticismo y ciertas obligaciones por su vicio, poniendo como excusa cualquier fecha importante para autorregalarse discos de vinilo. Ya no soporto esta situación. ¿Qué hago?