Magaly Moro

Adriana (25, Jesús María). Estimada señora Moro, escribo esto con mucha vergüenza, pero tengo que hacerlo porque ya no puedo vivir así. Resulta que cuando conocí a mi novio era un chico trabajador, serio y eso me gustaba de él. Sin embargo, hace poco un amigo suyo le habló de un juego llamado “Calabozos y dragones” (Dungeons and Dragons en inglés, o DND) en donde se inventan personajes de fantasía, viven aventuras y tiran dados.

Al comienzo solo jugaba una vez a la semana, luego una hora por día y ahora ni siquiera almuerza por estar pegado a ese videojuego. Desgraciadamente, se ha obsesionado con esa cosa, y ahora todas nuestras conversaciones se tratan de eso.

Ya no me conversa de sus planes o su trabajo, solo me habla de sus personajes, sus armas, sus clases, etc. Y la verdad no entiendo nada, y no me interesa. Le he pedido muchas veces tocar otros temas de conversación, pero no me hace caso. Hasta ha creado unos personajes de nosotros para el juego, y a mí me ha puesto como un hobbit porque él es más alto que yo. ¡Qué tontería! La gota que derramó el vaso fue que me ha expresado su deseo de abandonar su trabajo en plena pandemia para hacerse youtuber y hablar sobre este juego. Desea ser famoso y vivir de eso. Señora Moro, nosotros convivimos, nuestra economía no está para experimentos porque yo perdí mi empleo al inicio de todo esto y no he podido encontrar otro. Ya no sé qué hacer, necesito consejos. Lo quiero pero no puedo dejar que su pasatiempo arruine nuestra relación.

Ojo al consejo

Querida Adriana, tú y tu pareja necesitan tener una conversación seria y llegar a un acuerdo. Quizás no es necesario que deje el trabajo y puede empezar este proyecto si se organiza mejor y con tu apoyo.

Por otro lado, trata de entenderlo también, seguro esta obsesión es una emoción del momento, como un escape al estrés de la pandemia. Suerte.