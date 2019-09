Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rebeca (25 años, Ate Vitarte). Doctora Magaly, estoy muy molesta con mi enamorado. Creo que debería terminar con él porque es un desconsiderado. Recurro a usted para que me aconseje.

Llevo dos años de relación con Martín. Es un chico cariñoso, amable y muy trabajador, pero tiene un problema: es muy distraído. Al inicio de nuestro romance esto no me generaba molestias; sin embargo, conforme han ido pasando los meses, ya no tolero más que sea un despistado.

El primer gran trago amargo lo pasé cuando cumplimos un año de enamorados; Martín se olvidó de nuestro aniversario. Ni siquiera nos vimos ese día porque me dijo que tenía mucho trabajo y que saldría muy tarde de su centro de labores. Yo no le recordé la fecha, esperé que él lo hiciera y nunca pasó. Al día siguiente, le reclamé su olvido y me pidió perdón. Me prometió que no volvería a pasar y, como lo sentí realmente apenado, lo disculpé.

Pero este mal rato se volvió a repetir en mi último cumpleaños. No se acordó de la fecha, imagínese, era inconcebible. Nuevamente me pidió perdón, me dijo que trate de entender que él “para en las nubes”. Una vez más, dejé pasar esto. Pero este problema volvió a ocurrir el sábado pasado. Cumplimos dos años de relación y Martín se olvidó por completo. No soporté más su falta de interés. Lo llamé al día siguiente para reclamarle y le dije que todo se terminaba. Desde ese día, Martín me ha llamado y me ha escrito pidiéndome perdón y rogándome que no le ponga fin a la relación. Lo amo, doctora, pero no tolero más que se olvide de fechas importantes. ¿Qué hago?

Ojo al Consejo

Estimada Rebeca, entiendo tu enojo porque hay personas que no valoran las fechas importantes. Sin embargo, creo que debes dialogar tranquilamente con Martín y hacerle ver lo mal que te sientes por sus olvidos. Además, si esto es recurrente en tu pareja, no tiene nada de malo que seas tú quien le recuerde las fechas. Que él las olvide no significa que no te quiera. Suerte.