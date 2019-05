Se pasa todo el día en Instagram

Por: Magaly Moro

Ariana (26 años, Barranco). Quién diría, doctora Moro, que pese a que pertenezco a la tan elogiada generación “millennial”, resulta que no tengo ni un mínimo interés por las redes sociales e, incluso, soy un poco radical porque me resisto a la tecnología. La historia de mi novio, José, es totalmente distinta.

No lo negaré, es un joven que me atrajo de inmediato por su belleza e inteligencia, hasta es muy culto, pero su gran defecto es que todo el día se la pasa metido en Instagram, revisando quiénes han visto sus stories y cuántos likes ha conseguido en su última foto, o lo peor del caso, chequeando cuáles son las últimas tendencias en esta insoportable red social que ha hecho creer a todos que son influencers.

Eso no es todo. Le cuento que Pepe se toma cada semana fotos profesionales para conseguir más “me gusta” e, incluso, tiene una estúpida obsesión por atraer más y más seguidores. Hasta el momento tiene 5 mil y ya se cree un top. A veces hasta se burla de mí porque tengo 18 seguidores, pero cómo voy a tener más si creé ese perfil únicamente para que me deje de fastidiar. Además, jamás he compartido una foto y él, en cambio, tienen 3800 publicaciones.

Lo que me enoja es que esta red idiotiza a mucha gente. Puede creer que hasta mi mamá de 60 años se preocupa porque le comenten las fotos y si no supera, como mínimo, los 100 likes se deprime. Todo esto ha provocado que yo me desenamore de José, que en lugar de admirarlo, me dé pena por su hambre de aceptación ante los demás. ¿Cómo hago para terminar con él sin herirlo?

OJO CONSEJO:

Ariana, dile lo que sientes y lo que te molesta, pero de manera delicada. Si ya no hay amor ni admiración, entonces no tiene sentido seguir. Suerte.

