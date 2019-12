magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Danitza (28 años, Surco). Doctora Magaly, ayúdeme, por favor. Ya no sé qué hacer con mi novio Pepe. Le explico mi problema.

Tengo un año de relación con él. Pepe es enfermero, trabaja en una clínica. Hace doble turno porque necesita el dinero para pagarse sus clases de idiomas. Estudia francés.

Su arduo trabajo ha hecho que casi todos los días termine muy cansado, lo cual ha repercutido en nuestra relación.

Desde hace dos meses, cada fin de semana que salimos al cine o a pasear por un parque para conversar, me he dado cuenta de que se ha quedado dormido mientras yo le hablaba de lo que me había pasado durante esos días.

Él me ha pedido disculpas las primeras veces. Yo entendía que se sentía cansado y que por eso tenía mucho sueño. Sin embargo, esto se ha vuelto recurrente. En el último mes hemos discutido casi a diario porque también empezó a quedarse dormido cuando hablábamos por celular. Eso colmó mi paciencia.

Él me pide que lo entienda. Me dice que por su trabajo de doble turno y sus clases de francés, prácticamente no puede descansar y que por eso siempre tiene sueño.

Yo le he dicho que lo mejor sería que deje de hacer doble turno, no solo por el bien de nuestra relación, sino también por su salud. Temo que se enferme más adelante. Sin embargo, él se resiste y me dice que por lo menos hasta enero del siguiente año debe trabajar doble horario. Eso me irrita, doctora Magaly. ¿Qué puedo hacer para que me haga caso?

Ojo al consejo

Estimada Danitza, entiendo tu malestar, pero debes ser empática con Pepe. Comprende que necesita el dinero y si ya te ha puesto una fecha de término de su doble turno, solo queda esperar. Habla nuevamente con él, sin discutir, y pídele que cumpla con la fecha porque si no lo hace, es probable que se enferme y sus discusiones prosigan. Mucha suerte.