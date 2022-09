Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Claudio (37 años, Los Olivos). Doctora Magaly Moro, estoy realmente dolido por lo que me hizo Dayana, mi enamorada hasta hace unas semanas.

Tenía una relación con ella desde diciembre del año pasado. No éramos la mejor pareja porque teníamos muchas diferencias; sin embargo, ambos le pusimos muchas ganas para que funcione o, por lo menos, yo lo hice.

Ella tiene una nena y siempre me dejaba en claro que por su hija era capaz de hacer lo que sea, pero jamás pensé que esa frase incluiría hasta delitos. El mes pasado Dayana me robó el dinero de mi AFP.

Doctora, yo trabajo de asesor financiero hace muchos años, pero no me alcanza con mi sueldo. Por eso, cuando el Gobierno autorizó este último retiro de la AFP, yo hice el trámite para sacarlo. Realmente estaba muy emocionado porque al fin pagaría mis deudas. Además, soy hijo único y quería engreír a mi mamita con ese dinero. Nada ocurrió como esperaba.

Dayana tenía acceso a todas mis cuentas, por esta razón le pedí de favor que retire un monto y me lo traiga en efectivo a casa. Al no tener noticias suyas, la llamé para saber cómo le fue, pero no contestaba. Al día siguiente, me envió un mensaje que decía: “Necesitaba el dinero para mi niña y me dio vergüenza pedirte. Hasta nunca”.

Han pasado tres semanas desde entonces y yo me siento muy mal porque no pensé que sería capaz de robarme. ¿La debo denunciar a pesar de amarla? ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

OJO AL CONSEJO

Estimado Claudio, tu dolor es comprensible. Uno nunca se imagina que la persona que tanto amas pueda robarte. Lo recomendable es que la denuncies; no obstante, si sientes que todo este proceso afectará más tu estabilidad, quizás sea necesario dejar las cosas como están. Depende de ti.

Eso sí, no vuelvas a traerla a tu vida porque es una persona en la que no puedes confiar.