Magaly Moro

Aldair (32 años, Ate). Doctora Magaly, hace unos tres meses terminé con Ximena. Teníamos una relación de casi cuatro años y medio, pero todo acabó porque a mí se me fue el amor; de un día para otro ya no la veía igual, ni siquiera la extrañaba. Por eso, me armé de valor y la terminé; fue duro, más para ella, porque estaba muy enamorada. Fui un egoísta porque me importó mi tranquilidad antes que la de ella, pero no quería darle un cariño falso. No se lo merecía.

Entenderá que ella creyó que había otra persona, lo cual no era cierto; sin embargo, Ximena se obsesionó tanto con eso que estuvo varias semanas investigando, e incluso entró a mi casa, pero no encontró nada.

No obstante, yo sí la he seguido buscando, pero no con planes de volver, sino porque quiero que me devuelva la colección de libros de Harry Potter que le presté, pero ella no quiere. Cada vez que voy a su casa en busca de ellos, me tiene parado afuera por horas sin abrirme. Le juro que he intentado olvidarme de esos libros para ya no tener que pasar malos ratos, pero son muy importantes para mí porque marcaron mi infancia y me iniciaron en el hábito por la lectura.

Además, fueron el último regalo de mi abuelita, quien falleció hace un par de años. Ya no sé qué hacer, doctora Moro, siento que cada vez que la busco alimento su dolor por nuestra separación, pero no quiero olvidarme de ese regalo tan preciado. Necesito una orientación para cerrar ya esta etapa. Esperaré paciente su consejo.

Ojo al consejo

Querido Aldair, lo primero que tienes que hacer es darle un tiempo para que ella pueda procesar la ruptura; el tenerte cerca de su casa solo alimentará el fastidio que siente hacia ti por haberla dejado. Cuando ella haya curado la herida, recién estará apta para poder dialogar de forma alturada, y si le explicas el valor sentimental de tus libros, ella lo sabrá entender y te los devolverá.