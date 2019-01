Se regresa a Venezuela

Por: Magaly Moro

Liliana (35 años, San Borja). Doctora, estoy realmente preocupada por lo que le pueda pasarle a mi novio Emilio.

Él es venezolano y está en Lima desde junio del año pasado. Poco tiempo después que vino a Perú, nosotros iniciamos una relación. Nos conocemos de hace muchos años por un grupo de música de Facebook en el que me agregó y desde entonces fuimos amigos.

Cuando vino a Lima, se puso a trabajar por Barranco. Emilio vendía sus riquísimas bombitas y su perseverancia, a pesar de ser ingeniero, hicieron que lo admirara y me enamorara poco a poco de él.

Hemos vivido una intensa historia de amor, pero él siempre estaba triste por sus familiares que se encontraban en Venezuela. Supongo que debe ser difícil vivir en esa situación. Doctora, se me rompía el corazón cada vez que lo veía llorar por sus amigos, pero no podíamos hacer nada. Vivimos con ese dolor por casi un año, sin embargo, todo cambió cuando en la televisión salió la noticia de la marcha en Venezuela.

Emilio cambió por completo y quiso dejar de ser un protestante pasivo. Hace dos días, me llamó y me dijo que estaba cansado de ver cómo sufren sus amigos y, tras un largo silencio, me comentó lo que tanto temía: “Me regreso a Venezuela, amor”, dijo. No sabía qué decir, hablamos por varios minutos y traté de convencerlo para que se quede, mas fue inútil.

Tengo mucho miedo, doctora, sé que es peligroso y tengo un mal presentimiento. No quiero perderlo. Ayer me escribió confirmando su pronta salida de Perú. Señora Moro, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Liliana, la situación en Venezuela es lamentable, sin embargo, debes entender la decisión de Emilio. Apóyalo y trata de pasar el mayor tiempo con él hasta que se vaya.

