Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Diego (31, La Victoria). Doctora Moro, llevo con mi pareja 3 años de relación, nos conocimos en el trabajo y desde entonces hemos vivido un romance que se podría decir que era bueno. Sin embargo, nunca me sentí verdaderamente enamorado de ella y por eso intenté terminar la relación en varias ocasiones, pero Manuela siempre me insistía para continuar.

Lloraba para no terminar, inclusive derramó lágrimas una vez porque no quería dejar de ver a mi perro. Así ha sido mi romance.

Hace un año decidimos convivir y tener un hijo, porque pensaba que con eso tal vez iban a cambiar mis sentimientos hacia ella.

Nos mudamos a una casa junto con su hermana Emilia para que la ayude con la bebé, con los quehaceres del hogar y con mi perro. Estuvimos así todo este año, hasta que pasó algo que nunca me imaginé.

Debido a la cuarentena comencé a pasar más tiempo con su hermana porque mi esposa solo se enfocaba en nuestra hija. Para no aburrirme veía películas con mi cuñada y sacábamos a pasear al perro juntos. Un día me di cuenta de que me gustaba pasar el tiempo con ella. Varias veces me imaginé cómo sería tener una relación con mi Emilia. Obviamente sabía que eso estaba mal, pero no podía evitarlo.

Actualmente, estoy pensando en separarme de Manuela, pero no sé qué motivos darle. No puedo decirle que me alejo porque me enamoré de su hermana. Sería un golpe terrible para toda la familia. Necesito su ayuda, por favor.

OJO CONSEJO:

Querido Diego, primero, no puedes estar con alguien que no amas. Esto le dolerá a Manuela, pero con el tiempo entenderá que es lo mejor. Por otro lado, que termines la relación con tu esposa no significa que tengas carta libre para iniciar algo con tu cuñada. En lo absoluto. Eso solo creará un caos. Lo mejor que puedes hacer es alejarte de ambas.

Mucha suerte.