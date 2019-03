Siempre decide sobre mi ropa

Por: Magaly Moro

Tatiana (24 años, Santa Anita). Señora Moro, no puede ser que siempre necesite la aprobación de mi pareja para que pueda comprarme alguna prenda. Todo empezó hace dos años, cuando iniciamos una relación. Mi familia no estaba del todo de acuerdo porque me enamoré muy rápido de Gabriel y al poco tiempo quedé embarazada, dejé mis estudios y me fui a vivir con él. Pese a todo no me arrepiento de nada, porque gracias a Gabriel he conocido el amor más incondicional y puro, que lo hallé desde el momento que cargué a mi hijita por primera vez.

Sin embargo, doctora, desde que hemos sido enamorados y ahora convivientes, Gabriel ha decidido sobre la ropa que debo ponerme. Cuando iniciamos nuestra relación, no quería que me pusiera ropa transparente ni escotes pronunciados, me hacía todo un drama, por lo que prefería evitarme alguna discusión y ponerme otras prendas.

Cuando me mudé con él, tenía 5 meses de gestación y un día se puso a revisar toda mi ropa. Ahí fue cuando no dudó en coger una tijera y hacer trizas todas mis minifaldas, blusas con tiras y vestidos cortos. Traté de evitarlo, pero él tenía más fuerza que yo. “Ahora eres una señora y debes tener ropa decente”, me dijo. Me compró ropa, pero todo ha sido bajo su aprobación, desde entonces así han sido las compras. Hasta cuando voy sola a ver ropa y me pruebo algo, le tengo que mandar una foto para que me diga si lo puedo comprar o no. A veces extraño vestirme como se me dé la gana y no como una señora de 40 años. Doctora, ¿qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Querida, has permitido que él tome decisiones sobre ti. Ambos deben ir a terapia para que salgan de ese cuadro de amo y esclava. Debes recuperar tu libertad. Suerte.

