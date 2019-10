Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Alejandra (29 años, Chorrillos). Estoy cansada de intentar entender qué quiere Joaquín de mí. Siempre me esmero por hacerlo sentir bien, tengo ideas innovadoras para salir los fines de semana, soy detallista, pero a él parece que nada de eso le satisface, y no entiendo por qué. Incluso le he propuesto terminar la relación por lo dañina que se está convirtiendo, pero no quiere. Dice que “me ama, a pesar de todo”. ¿A pesar de todo?, eso me pregunto yo. ¿Qué significa eso?, ¿acaso hace un gran sacrificio al estar conmigo? Me parece que él no está valorando mi amor ni todo lo que le he ofrecido estos meses.

Lo peor de todo no es eso. Hace una semana me ha dicho que necesita tiempo para pensar bien las cosas. ¿Por qué no se arma de valor para decirme que ya no me quiere? Me enoja que sea poco empático y que no le importe cómo me sienta. Me lastima estar en esta situación porque creo que si él se va de mi vida, yo podría sufrir mucho, pero también podría armarme de valor para superar la ruptura. Siento que no tengo norte y no me parece que sea justo.

¿Qué debo hacer, doctora? He pensando en continuar luchando por lo nuestro, ir a terapia de pareja, pero dudo que Joaquín quiera acudir a un experto. Es un poco soberbio. ¿Qué decisión debo tomar? No quisiera que pase el tiempo y me arrepienta de haber tomado una mala decisión. Es muy confuso. Me cuesta mucho pensar con racionalidad, siento que me hundo en la depresión y me preocupa que eso me limite a seguir con mi vida de forma normal, ¿qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimada Alejandra, no puedes tomar decisiones en función a otro; es decir, piensa en qué es lo mejor para ti. Si lo sientes necesario, acude a un psicólogo para que puedas salir de la depresión. Recuerda que nadie va a amarte como tú misma. Esa es la base de cualquier relación. El amor que uno ofrece al ser amado es valioso y si esa persona no sabe verlo, no insistas.