Magaly Moro

Lucero (26 años, Breña) Doctora Magaly, cuando empecé a salir con Patrick, mi actual novio, no tenía ni idea que él tenía dos hijas. De hecho, me lo confesó cuando decidimos vivir juntos. Al inicio me enojé mucho por haberme ocultado tremendo secreto, pero terminé aceptándolo. Las dos pequeñas son una dulzura y he llegado a encariñarme con ellas. No suponen un obstáculo para mi relación con su padre y, para mi sorpresa, están contentas conmigo.

El problema es que he notado que Patrick aún sigue pensando en su exesposa Karina. Yo entiendo que ella sea la madre de sus hijas y que yo jamás podré ocupar ese lugar, sin embargo, estoy cansada que hable de ella como si aún estuvieran juntos.

Por ejemplo, hace un par de semanas mis suegros vinieron de visita para conocerme y ver cómo estaban sus nietas. Fuimos a cenar y todo marchaba de maravilla hasta que Patrick llamó a Karina para que se uniera a la reunión.

Evidentemente, a mí me pareció muy desconsiderado, incluso su mamá se dio cuenta de mi incomodidad. Cuando Karina llegó, Patrick habló con ella durante todo el tiempo. Me sentí herida cuando ambos reían de las anécdotas divertidas de sus hijas cuando eran bebés. Al finalizar la noche cada uno se fue a su casa y yo me despedí de su familia como si nada pasara. Esperé que Patrick se disculpara, pero nunca lo hizo. Es más, siguió hablando de lo gran madre que era Karina. La situación no ha cambiado desde entonces, doctora. Siento que no encajo en la familia que él ya ha formado. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Estimada Lucero, es importante que tengas en claro que la conexión que tu pareja y su exesposa tienen será así siempre, pues ambos comparten el amor inmenso que tienen por sus hijas. Te aconsejo que hables con Patrick y le hagas saber tu incomodidad, no es justo que te aleje de su familia. Por el contrario, debe entender que tú ya formas parte de ella. Mucha suerte.