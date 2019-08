Siempre me psicoanaliza: "Ella piensa que yo siento que no puedo confiar en nadie"

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Luis (25 años, La Molina). Señora Moro, necesito con urgencia de su sabio consejo.

Tengo una relación amorosa desde hace un año. Mi novia, Rosa, es una mujer bella, atenta, alegre y cariñosa. Tiene 26 años y es psicóloga. Pero es justamente su profesión el problema que nos aqueja. Siento que me psicoanaliza a cada instante, sobre todo cuando discutimos, y eso me molesta muchísimo.

El domingo pasado, tuvimos una discusión porque no quise contarle los detalles de un problema que tuve en el trabajo. Le mencioné que era algo sin importancia y que prefería no hablar del tema. Ello ocasionó que me dijera que soy una persona demasiado reservada y que debería ser más comunicativo. Le aseguré que solo quería olvidarme del problema y, como me negué a expresarle mi preocupación, aseguró que mi silencio tenía su origen en mi etapa de crianza. Argumentó que, como de niño no conviví con mis padres, en mi infancia no tuve una persona con quién hablar de mis problemas.

Ella piensa que yo siento que no puedo confiar en nadie, por lo que guardo todos mis sentimientos. Pero no es así, doctora. Yo solo quise dejar de pensar en mis dilemas laborales y disfrutar de la compañía de mi novia.

No es la primera vez que siento que me psicoanaliza. Ya le he dicho que me molesta mucho que examine mi personalidad, pero Rosa afirma que solo trata de ayudarme dándome acertados consejos e insiste en que sea más expresivo.

A pesar de esta situación, amo a mi pareja y no quiero discutir con ella. ¿Qué me aconseja, señora Magaly?

OJO CONSEJO:

Estimado Luis, dialoga con tu novia. Hazle saber sobre tus incomodidades. Si ambos conversan abiertamente, llegarán a un acuerdo y evitarán más discusiones. Suerte.