Siempre que bebe, llora

Por: Magaly Moro

Sarita (28, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, al fin me animo a escribirle después de pensarlo tanto.

No sé cómo solucionar un problema con mi mejor amiga, Pamela. Cuando no está ebria, ella es toda una señorita, reservada, delicada y bastante prudente; sin embargo, apenas empieza a tomar bebidas alcohólicas, aflora todo lo que lleva adentro y se pone a llorar como una Magdalena. Esta situación no me generaría tanta vergüenza si no lo hiciera en público.

La vez pasada, después de insistirle mucho, se animó a ir a una reunión de aniversario del trabajo. Nos pusimos muy bonitas y, apenas llegamos al local, todos nos miraron. Sabiendo cómo se pone Pamela, intenté controlar su consumo de alcohol, pero me entretuve bailando con un chico que me gusta y cuando reaccioné fue demasiado tarde. Pamela estaba llorando a mares, recordando todos sus traumas de la infancia, sus decepciones amorosas, en fin. ¿Sabe qué fue lo peor? Que la estaba consolando el gerente de la empresa, quien tuvo la delicadeza de pedir un taxi para que se la lleven, pero yo creo que la verdadera razón de este gesto era porque mi amiga estaba dando mal aspecto en la fiesta, estaba arruinando la celebración.

Al siguiente día, Pamela me culpó por no ocuparme de ella y eso me molestó mucho. Yo la estimo bastante, pero ella es una mujer adulta y no me corresponde estar cuidándola; si lo he hecho ha sido por mi buena voluntad, aunque no por obligación.

Doctora, ¿cómo ayudo a mi best friend a evitar este tipo de incidentes? Necesito su consejo.

OJO CONSEJO:

Si quieres ayudarla realmente, aconseja a Pamela a acudir a un psicólogo porque, al parecer, tiene muchos conflictos por resolver. Mucha suerte.

