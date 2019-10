Magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Manuela (27 años, San Borja). Doctora Moro, estoy aburrida de la situación por la que estoy atravesando y necesito un buen consejo. Le cuento que hace 2 meses empecé a salir con Jairo, un hombre de 30 años, atractivo, talentoso e inteligente. Al inicio, parecía estar encantado conmigo, con mi forma de ser, siempre me llenaba de halagos, pero creo que no era así.

Yo soy una mujer difícil, con carácter fuerte y hasta me defino bastante fría, pero eso no me hace una mala persona. Cuando amo, soy cariñosa, pero sobre todo siempre le doy el lugar que merece a mi pareja, la respeto mucho y son incondicional para ella. El problema con Jairo es que, al parecer, quiere transformarme en la “chica de sus sueños”, es decir, tierna, sumisa, que siempre le dé la razón, pese a que no la tiene. Lo he notado en pequeños debates sobre temas como, por ejemplo, qué director peruano es el mejor o qué tipo de películas es más interesante. Él siempre quiere que la conversación termine con todos los comentarios a su favor. Imagínese.

Harta de esta situación, he optado por ignorarlo cada vez que busca una discusión o simplemente quedarme callada, y es entonces cuando siento que mi saliente empieza a hacerse la víctima. Me dice que “soy mala”, que él es un chico que se muere por mí y que, a cambio, solo recibe desplantes y hasta maltratos de mi parte. Incluso, una vez me cantó “mala mujer que no tiene corazón”.

No sé si ponerle punto final a estas salidas o hablar claro con él y darle una nueva oportunidad. Realmente me gusta, pero no creo poder sostener esta relación. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Querida Manuela, si crees que no podrás sostener esta relación, entonces deberías evitarte los malos ratos y poner fin antes de que las cosas se compliquen. Por otro lado, si estás en duda porque te gusta mucho, evalúa detenidamente la posibilidad de una nueva oportunidad. Conversa con él claramente y dile todo lo que te incomoda. Mucha suerte.