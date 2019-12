Magaly Moro

Alex (29 años, San Miguel). Doctora, estoy harto de la situación que estoy viviendo. Hace unos días, después del concierto en el estadio San Marcos, mi relación se ha visto estropeada. Mi enamorada, Camila, quien estuvo ahí por una invitación de su amiga, no deja de escuchar rock todo el día. Lo peor es que se ha enterado que existen otros grupos, además de Río y Líbido.

Ahora hasta está escuchando música fusión. Incluso me compara con esos chicos de Temple Sour; dice que son muy guapos y talentosos, que yo debería dejarme el cabello largo y no sé qué tanta tontería.

Recuerdo que hasta hace poco los dos éramos felices escuchando música urbana. Toda la culpa la tiene su amiga.

Ahora siento que la estoy perdiendo y no sé qué hacer. Solo habla de ver tocar a las nuevas bandas que ha conocido; dice que hay mucho talento en el Perú, pero que no es valorado.

Lo peor sucedió cuando le advertí que yo no iba a empezar a escucharlos solo porque ella lo decía y mucho menos pensaba usar chaquetas de cuero y esas horribles zapatillas. Doctora, ¿cómo es posible que mi Camilita haya cambiado tanto de un día para otro? No lo entiendo. ¿Qué ha visto en esa gente que tan loca la tiene? Ayúdeme, por favor, no quisiera que mi relación fracasara por un tema tan poco relevante, pero, en serio, estoy perdiendo la paciencia.

Es más, le dije que si no dejaba esa actitud, tendría que seguir su vida sin mí. No lo decía en serio, solo estaba enojado. ¿Qué debo hacer?

Ojo al consejo

Estimado Alexander, debes comprender que se trata solo de una etapa.

Ella no ha dejado de quererte, pero compréndela. Ha conocido algo nuevo, que le gusta mucho, y, al parecer, quiere disfrutarlo. No te aísles e intenta explorar esos nuevos géneros a su lado. Ánimo. A todos en algún momento nos comienza a interesar algo de sobremanera, pero es pasajero. Suerte.