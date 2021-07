Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Estela (55 años, Ate Vitarte). Estimada doctora Moro, le confieso que estoy un poco avergonzada, es la primera vez que me atrevo a pedir un consejo amoroso de manera pública.

Le cuento qué me está pasando. Siento una atracción muy fuerte por un hombre, que creo que es inalcanzable para mí, se trata del presidente de la República, Francisco Sagasti.

Desde que asumió el gobierno, en noviembre del año pasado, me pareció un hombre decente, honesto, culto y sensible. Eso me cautivó. Con el pasar de los meses mi interés por él creció debido a sus acciones. La llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus del laboratorio Sinopharm, la firma del contrato con Pfizer y el arribo de dosis de AstraZeneca fueron hechos que me convencieron de que era un hombre de palabra.

Tras esto siguió la rápida aplicación de la vacuna a la población que terminó por confirmarme de que teníamos un mandatario realmente comprometido con el país. Esto hizo que empezara a sentir mariposas en el estómago y, hoy por hoy, creo que estoy muy enamorada.

Hace unos días recibí mi primera dosis contra el coronavirus. Estoy muy contenta y agradecida. Ahora mi salud está más protegida y siento que eso se lo debo a él y a los funcionarios bajo su cargo.

Señora Magaly, ¿usted cree que tenga la posibilidad de acercarme a él cuando ya no sea presidente? Tal vez pueda contactarlo y expresarle mi estima y admiración. Su consejo, por favor.

OJO al consejo

Estimada Estela, me parece que el presidente es tu amor platónico. Considero que no puedes decir que estás enamorada porque no lo conoces personalmente. Además, al ser un personaje público, efectivamente es inalcanzable. Sin embargo, en caso lograras algún acercamiento, maneja las cosas con prudencia, puede que el mandatario ya tenga comprometido su corazón. Suerte.