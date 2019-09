Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Sabrina (22 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, estoy muy furiosa con mi enamorado. Creo que terminaré con él, porque le descubrí algo que me disgustó.

Luis y yo tenemos seis meses de relación. Nos conocimos en una clase de inglés, en el Icpna. Desde el primer momento, me pareció un chico muy estudioso, empeñoso, alegre y divertido. Congeniamos en muchas cosas. Nos hicimos amigos de inmediato y a los cuatro meses me pidió que sea su enamorada.

Han sido seis hermosos meses a su lado. Durante ese tiempo, me contó muchas cosas acerca de su vida. Una de ellas fue la relación que tuvo con una muchacha, con quien incluso había pensado casarse y tener hijos. Ellos terminaron porque la chica conoció a alguien más y se enamoró. Eso dejó devastado a Luis, pero con el tiempo, según me dijo, superó la tristeza.

Sin embargo, doctora, hace unos días le pedí prestado su celular para hacer una llamada. Él me dejó a solas unos momentos con su equipo móvil y aproveché para revisar su Instagram.

Así descubrí que Luis seguía a su ex, llamada Sonia, en esta red social. Me quedé helada. Eso me enojó muchísimo. Le reclamé y me dijo que ella no significaba nada en su vida, que hace más de un año la había comenzado a seguir porque aún la recordaba; pero que actualmente no era así.

Dudo de sus sentimientos. Me aterra pensar que aún ama a su ex, aunque Luis lo niega. Él dice que me quiere a mí. ¿Le creo o no, señora Moro?

Ojo a consejo

Estimada Sabrina, te aconsejo que le des un voto de confianza a Luis. Si dices que has pasado seis hermosos meses a su lado, es porque seguramente en la relación ha existido confianza, cariño y respeto. No permitas que tus dudas te alejen de tu enamorado. Habla con él serenamente y hazle entender tus inquietudes. El diálogo es básico en toda relación. Mucha suerte.Doctora Magaly, estoy muy furiosa con mi enamorado. Creo que terminaré con él, porque le descubrí algo que me disgustó.