Magaly moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rosaura (26 años, Chaclacayo). Doctora, no entiendo qué les pasa a los hombres que conozco. Se acercan a mí con intenciones malévolas y solo les gusto por mi físico. Todo el tiempo se la pasan insinuándome vulgaridades, quieren propasarse y faltarme el respeto. Mis amigas dicen que es mi culpa por cómo me visto y porque siempre ando sonriéndoles, pero no es cierto. Ellos no saben tratar a una dama y confunden mi conducta educada con coquetería.

La verdad es que siempre fue igual. Desde mis épocas de colegio, los hombres solo valoraban mi lindo rostro y mis curvas exuberantes, aunque nunca les importaba mi personalidad ni les interesaba conocer mis gustos. Sí, sé que soy una mujer atractiva y que es fácil para mí llamar la atención de cualquier caballero, pero quisiera que las personas me valoraran por quien soy y no solo por mi apariencia.

Es frustrante ser bonita, porque la gente piensa que soy tonta y superficial. ¿Puede creerlo, doctora? No hay pensamiento más erróneo. Por el contrario, soy una mujer muy sensible; sé apreciar el corazón de las personas. Me gustan las artes y la lectura profunda, esa que invita a pensar. El problema es que no sé qué hacer para demostrarle al mundo que no soy como piensan. Quisiera poder encontrar al hombre que me haga sentir feliz, a esa persona que me ame por cómo soy en el fondo, que sepa ayudarme a lidiar con mi defectos; pero creo que mi belleza es mi cruz y no existirá nadie que me ame de corazón. ¿Qué hago para no sentirme así, doctora?

OJO CONSEJO:

Estimada Rosaura, no tienes que demostrarle nada a nadie. Sé tú misma. Sigue creciendo como persona. El amor llegará en su debido momento. Debes aprender a reconocer cuando alguien se interesa por ti de corazón. Usualmente, esa persona especial te escuchará cuando tengas problemas y te ayudará a crecer. Atenta a esas señales. No pierdas la fe. Suerte.