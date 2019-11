Magaly Moro

Lucy (33 años, Breña). Doctora Moro, estoy realmente fastidiada con mi vida. Hace ocho meses, terminé con Renzo. Teníamos un romance de dos años, pero nuestras excesivas actividades en el trabajo originaron que terminemos. Yo soy administradora y siempre por diversas reuniones terminaba cancelando nuestras citas. Me sentía mal, pero sabía que no podía dejar de lado mi trabajo, porque era el puesto que había buscado desde que egresé de la universidad.

Él ya me había advertido que nuestra relación no iba bien; sin embargo, yo no quería aceptar la realidad. No obstante, una tarde, luego de volverlo a cancelar, Renzo me terminó por teléfono. Pensé no verlo más, pero a los dos días él me escribió pidiéndome el dinero que me correspondía de las cuentas de Netflix y Spotify. Doctora, le juro que me quedé atónita. No pensé que me pediría eso, aunque era justo porque la cuenta estaba a su nombre.

Desde entonces, todos los 14 nos juntamos para cancelarle 10 soles por ambos servicios. Sin embargo, esos encuentros son dolorosos para mí, porque yo aún lo sigo amando y estoy segura de que él también, pues cada vez que nos vemos intenta recordar lo que fue nuestra relación.

No le voy a mentir, doctora, a mí también me hace mucha ilusión volver a tener una relación con él; pero no sé si sea justo, ya que mis tiempos siguen siendo los mismos. Nada cambiaría y seguiría cancelando citas. Renzo no se merece eso. ¿Qué hago?, ¿será bueno darnos una segunda oportunidad?

Ojo al consejo

Querida Lucy, el tema del Netflix y del Spotify solo es un pretexto que ambos están tomando para verse. No lo pienses más: si el sentimiento, a pesar del tiempo, continúa, quizás sí sea bueno darte una nueva oportunidad con Renzo; pero debes hablar primero con él y comentarle tu situación laboral. Si él está dispuesto a luchar contigo, entonces sigue adelante. Suerte.