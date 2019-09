Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Emanuel (37 años, Pueblo Libre). Doctora, ya no sé qué más hacer con Silvia, mi actual enamorada. Nosotros nos conocimos en una fiesta, entre tragos. Sí, sé que eso debió darme indicios de cómo era ella, pero yo creí que eso era algo momentáneo. Sin embargo, cada fin de semana es lo mismo.

Vamos saliendo cerca de 3 meses y aunque al principio era divertido estar a su lado y bailar hasta el amanecer, siento que su ritmo de vida me desgasta por completo.

No sé cómo decirle que debe bajarle a la intensidad de su diversión, no todo en la vida serán noches de fiesta. Quizás ella cree que sí porque no tiene responsabilidades, sus padres aún son jóvenes y no necesitan que ella se haga cargo de nada, pero en mi caso es distinto. Debo ocuparme de los gastos de mi casa, comprar la medicina de mis padres, entre otras cosas.

Quiero decirle todo esto sin herir sus sentimientos porque sé que es muy sensible y podría malinterpretar mis palabras. Creo que a pesar de su vida loca y su arrolladora personalidad, Silvia es una buena mujer, sincera, amorosa como pocas. Por eso, no quisiera alejarla de mi vida, pero también desearía construir un futuro a su lado, que cuando ella quiera estabilizarse alguna vez piense en mí para ser el padre de sus hijos, el sostén de su hogar. Yo puedo hacer muchas cosas por ella, pero necesito que mejore ese aspecto de su vida, doctora. Me siento muy enamorado y soy capaz de hacer todo lo posible para que ambos seamos felices. Aconséjeme, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Estimado Emanuel, tienes que comprender lo difícil que debe ser para Silvia cambiar su estilo de vida. Explícale por qué quisieras que reformule sus acciones. Si a pesar de eso ella opta por seguir con su actitud, piensa si es mejor quedarte a su lado, porque a futuro puede generar problemas, en especial si quieres formalizar. Tal vez en la distancia, ella reflexione. Suerte.