Magaly Moro

Sandra (25 años, Lince). Me siento sumamente decepcionada, doctora Magaly. Mire, hace tres meses asistí a la fiesta de mi mejor amiga, en donde conocí a Mauricio. Como estaba algo pasada de copas, él se ofreció a llevarme a casa, lo cual me pareció muy tierno de su parte.

En el camino hablamos de muchas cosas y, para mi sorpresa, reímos como si nos conociéramos de toda la vida. Supe, desde ese mismo instante, que me había “flechado”. Doctora, yo soy una mujer directa cuando sé lo que quiero. Entonces, lo llamé al día siguiente y lo invité a salir. Mauricio aceptó y nos reunimos en un pequeño bar para conocernos mejor. Él me habló de su pasión por el cine y yo le hablé de mi amor por los animales.

Me enamoré, doctora. Por ello, contraté un plan de streaming para llamar su atención. Yo sabía que él no tenía mucho dinero para pagar uno y, por eso, lo invitaba a mi casa con la excusa de ver películas. Así, en medio de una escena de Quentin Tarantino, nos besamos por primera vez.

Todo marchaba bien hasta que él dejó de contestar mis mensajes. Creí que estaba molesto por algo, no sabía qué había pasado. La última vez que me habló fue para preguntarme la contraseña de mi cuenta de Netflix. Se la dí, pensando que todo estaba bien.

¡Qué equivocada estaba, doctora! Me bloqueó de todas las redes sociales. Es más, amplió el plan para compartirlo con cuatro pantallas más. Me siento muy triste, doctora Moro. No entiendo qué pasó para que dejara de interesarle. Me duele saber que solo me usó. ¿Debería volver a hablarle?

Ojo al consejo

Estimada Sandra, lamento lo sucedido. Te aconsejo que intentes hablar cara a cara con Mauricio para poder aclarar la situación. Él te debe una explicación. Por lo pronto, cambia tu contraseña de Netflix. Si sientes que realmente te utilizó, te recomiendo que lo dejes ir y no le guardes rencor. Tus intenciones siempre fueron buenas y honestas. Mucha suerte con todo.