Francisco (30 años, Santa Clara). Nunca comprenderé a las mujeres. No sé qué esperan de la vida ni qué quieren de los hombres. Desde mi juventud, he sido un hombre correcto. Mi madre me enseñó a respetar a las damas y a no obligarlas a hacer algo contra su voluntad. Esas eran las bases de mi modo de amar, con las que tuve algunas relaciones; aunque estas no funcionaron y se acabaron.

No obstante, todo dio un giro inesperado cuando conocí a Sara, un ser angelical que me enamoró con su personalidad cautivante. Al inicio, creí que no le importaba; pero luego me di cuenta de que yo no le era indiferente. Entonces, me atreví a pedirle su número.

Tras unas salidas al cine, le dije que me gustaba mucho y que desearía que escribamos una de las mejores historias de amor. Ella me respondió: “Panchito, no me interesa formalizar con alguien; pero si quieres, la podemos pasar bien”. Me quedé desconcertado. Me estaba insinuando que tengamos algo pasajero, como si se tratara de un juego. Yo le estaba ofreciendo mi amor puro y sincero. Lo peor es que no dejo de pensar en ella. Me imagino amándonos en la oscuridad de mi cuarto, pero también deseo que ella se comprometa a formalizar conmigo una relación larga y quizás, por qué no, a casarnos.

Le explico todo ello porque Sara me ha cautivado como nunca lo había hecho una mujer. Es por ese motivo que desearía realmente formar un hogar a su lado.

No sé qué hacer, doctora. Si pudiera, me arrancaría para siempre este sentimiento del pecho, pero siento que ella es la mujer que estuve esperando toda la vida. Ayúdeme, por favor.

OJO CONSEJO:

Estimado Francisco, si ella solo quiere divertirse, lo mejor es que des un paso al costado. Las ambiciones de cada uno son distintas. Mucha suerte.