Soy acosado por mi jefe

Luisa (33 años, Villa María del Triunfo). Doctora Moro, me encuentro en una situación crítica. Estoy siendo acosada por alguien a quien consideraba una persona respetable.

Yo ingresé a trabajar a mi centro de labores hace 3 años, aproximadamente, desde entonces el ambiente ha sido agradable, los compañeros son muy sociables y educados, no puedo quejarme.

Sin embargo, esta incómoda situación empezó cuando decidimos salir a fines de marzo para celebrar mi cumpleaños. La verdad es que en todo este tiempo nunca había salido con ellos porque no quería mezclar mi vida personal con el trabajo, pero una amiga me animó a hacerlo, me dijo que no había nada de malo y que salir a bailar no tenía por qué cambiar la relación.

Todo estuvo bien en la fiesta, pero los días siguientes comencé a recibir mensajes de texto sumamente extraños. Se trataba de mi jefe, quien comenzaba a escribirme al WhatsApp preguntándome si ya estaba por salir, luego me decía que me veía muy sexy y en mis días de descanso me preguntaba con quién estaba. Entonces, decidí ponerle un alto y le pedí que dejara de escribirme así, pero fue peor.

Llegaron los mensajes subidos de tono diciéndome incluso hasta groserías. Ahora llego al trabajo aterrada. Siento que él se está obsesionando conmigo, lo peor es que necesito ese trabajo para pagar los medicamentos de mi madre.

Doctora, me encuentro desesperada, ayúdeme, ¿qué debo hacer? Si lo denuncio me quedo sin trabajo y no puedo poner en riesgo la salud de mi madre.

OJO CONSEJO:

Querida, Luisa, no temas. Denuncia el caso y evita ponerte en riesgo. Busca el apoyo de tus familiares para solventar los gastos de tu madre o realiza una actividad.

