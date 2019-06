Soy la pareja de mi profesor

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Denisse (22 años, Barranco). Señora Moro, estudio Administración de Empresas y siempre pensé que a partir de la mitad de la carrera todo se volvería difícil, pero eso ocurrió mucho antes. En cuarto ciclo ingresó a mis clases de Matemáticas Financieras el profesor Martín. A simple vista era el típico “nerd”, ratón de biblioteca, pero se notaba la paciencia que tenía.

El curso me pareció interesante, pero cada clase se me hacía más difícil de comprender, por ello decidí pedirle asesoría al profesor e increíblemente aceptó. No sé cómo pasó, pero empecé a interesarme en él; su inteligencia y madurez me conquistaron. Después de cada asesoría, salíamos del rol de profesor y estudiante y conversábamos de nuestras vidas. Era muy divertido.

La noche del 31 de octubre del año pasado, cuando me preparaba para una fiesta de disfraces, Martín llegó sorpresivamente a mi departamento, me vio disfrazada de Harley Quinn y creo que lo emocioné, porque me confesó que me veía muy sexy y preciosa. Yo abrí una botella de vino y entre copas platicamos, nos acariciamos y nos besamos. Desde ese día, hace 7 meses, nos vemos en los pasillos de la universidad y en lugares escondidos nos besamos y conversamos.

Doctora, en resumen soy la enamorada de mi profesor y no sé cómo afrontarlo. Mis amigas y mi madre me dicen que debo formalizar mi relación con él, pero las personas nos van a criticar.

Además, Martín no es muy agraciado y temo a que los comentarios por su físico me afecten y termine dañándolo por esas tonterías. Estoy confundida, ¿qué hago?

OJO CONSEJO:

Denisse, si te preocupa “el qué dirán” y sientes vergüenza de su físico, lo que sientes no es amor. Habla con él y terminen con ese juego, antes de que salgan heridos.