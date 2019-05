Soy una mala madre y esposa

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Andrea (39 años, Breña). Doctora Magaly Moro, desde que me he convertido en madre por primera vez, mi vida ha cambiado demasiado. Ya no soy la misma mujer: vivo con miedos, pendiente de mi pequeño Leonardo a cada momento; ni siquiera tengo tiempo para salir con amigas o con Richard, mi esposo, porque quiero estar todo el día con mi niño, por temor a que le pase algo cuando está lejos de mis brazos.

Esta situación me causa problemas con Richard, ya que él dice que me he obsesionado con nuestro hijo, pues no dejo que nadie lo toque.

Yo no creo que sea así, doctora. Lo que sucede es que él no entiende qué es ser madre. Sin embargo, hay algo en lo que sí le doy la razón y es que me he convertido en una mala pareja.

Desde enero, fecha en que nació mi campeón, no he tenido intimidad con Richard ni nos tocamos de manera cariñosa.

A raíz de ello, él no hace más que criticarme. Todos los días me dice: “Estoy cansado de que solo vivas para el bebé; recuerda que soy tu esposo y también necesito que pases tiempo solo conmigo. Quiero a la Andrea mujer y no a la madre por lo menos una hora al día”.

Esas palabras me tienen cansada, pero soy consciente de que tiene sus motivos.

No sé qué hacer. Él quiere que la próxima semana salgamos a cenar por nuestro aniversario y que dejemos a Leito con mi mamá; aunque yo no puedo, me resulta difícil desprenderme de mi criatura. ¿Si le pasa algo?, ¿si me extraña? No creo poder hacer eso.

Doctora, ¿qué hago?, ¿mi esposo tiene razón? Estoy confundida.

OJO CONSEJO:

Andrea, entiendo tus temores de madre primeriza, pero no puedes dejar de ser mujer. Habla con Richard y él será más paciente. Diviértanse, lo necesitan.

HAY MÁS...