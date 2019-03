Su estatura me avergüenza

Por: Magaly Moro

Carmen (32 años, Santa Anita). Mi querido Luchito es un hombre encantador, con defectos como todos, pero un buen sujeto.

El próximo mes cumplimos cinco años de enamorados, y él me ha dicho que quiere comprometerse conmigo, tener un hogar e hijos. La verdad, eso me entusiasma mucho, pero hay algo que me preocupa: él mide 1.50 metros de altura, y eso siempre ha sido un impedimento para mí.

Yo soy mucho más alta y, aunque hay posibilidad de que nuestros hijos nazcan como yo, no puedo con su estatura.

Él siempre es el tema de conversación en las reuniones con mis amigos, más aún porque la diferencia entre nosotros es notoria.

Incluso, en la intimidad tenemos dificultades para encontrar la posición adecuada para satisfacernos mutuamente. Me apena tener que hablar de esto, pero necesito que me entienda.

Hasta evito sacarme fotos de cuerpo completo junto a él para no ser la burla de las redes sociales y he eliminado a varios “amigos” que lo único que hacen en reírse de mí y de mi relación.

Me siento culpable por eso. Nunca le he dicho a Luis lo que me pasa, porque no quiero dañar su autoestima; él es un hombre muy sensible y amoroso.

¿Qué debo hacer? Así hablara con él, no puede hacer nada, es una característica que no puede modificarse; además, a él parece no importarle, siempre está feliz, muy cómodo. Hasta se ríe de las bromas que le hacen, por más pesadas que sean.

Me causa mucha frustración, sinceramente, ¿qué debo hacer, doctora Moro?

OJO CONSEJO:

Carmen, parece que el problema está en ti. Son complejos que en el largo plazo solo te harán sufrir. Si lo amas, que no te importe lo que digan los demás. Suerte.

