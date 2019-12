Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Adriana (25 años, Breña). Doctora Magaly me encuentro muy fastidiada, pero a la vez muy triste por lo que me está pasando con la familia de mi novio, en especial con su hermana menor.

Milagritos es una adolescente de 14 años que, aparentemente, parece ser muy tierna y educada; sin embargo, conmigo es un ogro.

Desde que Eduardo, mi pareja, me llevó a su casa para presentarme, ella me trata muy mal, incluso ese primer día que me conoció me tiró el refresco en el vestido, excusándose con que fue de casualidad. Obviamente no le creí, pero fingí que sí para no crear problemas, además sabía que nadie me creería porque la niña parece inofensiva. No obstante, eso no ha sido todo lo que me ha hecho, cada vez que estoy en su casa y voy al baño, me empuja o me corta el agua. En serio, doctora, es muy molestosa.

He intentado innumerables veces hablar con Eduardo, pero temo que no me crea y piense que tengo algo contra su hermanita, cuando no es así. A pesar de todo, no le tengo cólera a ella, trato de entenderla. Supongo que está un poco celosa porque soy la pareja de su hermano.

Doctora, la verdad es que me siento desprotegida e intimidada en esa casa con Milagros ahí mirándome todo el tiempo como si quisiera golpearme; quiero creer que esas cosas son normales y que solo son producto de los celos de cualquier hermanita, pero siempre sale con algo peor y me asusta. He pensado hablar con ella para que me explique sus razones, pero no sé si está bien que estemos las dos solas, ¿qué hago, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Adriana, para acabar con este problema tienes que afrontarlo, es decir, hablar directamente y sin rodeos con tu pareja y con su hermana. Probablemente, él se asombre y la adolescente intente victimizarse, pero tú tienes que ser firme. Si sigues permitiendo esas faltas de respeto solo vas hacer que ella vea en ti a alguien vulnerable.

Confía en que Eduardo te crea. Él te puede ayudar a que tu relación con su hermana mejore. En caso contrario, si él prefiere ignorarte y desconfía de tu testimonio, lo mejor será alejarse.