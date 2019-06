Su juane me decepcionó: "decidió prepararlo para sorprenderme, y vaya que fui sorprendido"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rafael (32, Los Olivos). Señora Moro, ¿qué tal? Espero que todo marche bien. En mi caso, las cosas van mal desde que mi novia Luisa me hizo probar su juane.

Ella es de Tarapoto, es una mujer ardiente y muy atractiva. Desde que la vi por primera vez, me volvió loco y en los 8 meses que llevamos juntos, todo ha sido un sueño. Pero, como dicen, nada es perfecto.

Yo soy un hombre de buen diente, amo comer, pero platos caseros. No es que sea tacaño, sino que mi mamá me acostumbró a su deliciosa sazón, por eso siempre supe que la mujer que se casaría conmigo debería saber cocinar. Lastimosamente, mi Luisa es un desastre en la cocina y recién lo descubrí ayer.

Por la Fiesta de San Juan, decidió prepararme juanes para sorprenderme, y vaya que fui sorprendido. Hasta entonces, ella se juraba una chef, pero no sé si su paladar está mal o es que me quiere tomar por tonto.

Al mediodía fui a su casa con un hambre voraz, estaba muy entusiasmado porque amo la comida de la selva. En mi cabeza ya me imaginaba comiendo hasta 2 y 3 juanes, pero cuando llegó el primer plato me decepcioné completamente.

Primero, la presentación fue pésima, porque no estaba envuelto en hojas de bijao; segundo, no le puso su deliciosa aceituna, y para rematar el arroz estaba mazacotudo y caliente. Imagínese, yo que soy de la sierra sé muy bien que ese plato se come a temperatura ambiente, porque, si no, parece una arroz con pollo. Encima, no me dio ají de cocona ni platanito sancochado. Ya no sé si seguir con la relación. ¿Qué me aconseja, doctora?

OJO CONSEJO:

Querido Rafael, una mujer no está para cocinarte, sino para amarte. Evalúa qué pesa más en tu relación, si una buena sazón o el cariño que sientes por ella. Suerte.