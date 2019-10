Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carlos (27 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, le escribo porque necesito un consejo. Estoy en un dilema. Resulta que tengo enamorada. Su nombre es Patricia y aunque solo tenemos seis meses de relación ya conozco a sus padres. Ella me los presentó cuando cumplimos cuatro meses juntos. A mí me pareció un poco apresurado conocerlos, pero, finalmente, acepté. Fue durante una reunión que hizo en su casa por el cumpleaños de su hermana. Cuando los vi por primera vez, sentí la buena onda de su padre, quien me recibió con una sonrisa. No obstante, también percibí el rechazo de la madre. La señora me miró de pies a cabeza y a las justas me dio la mano. Sentí miedo, doctora.

En ese momento descubrí que no le había caído nada bien a la madre.

Hubo un par de reuniones más en la casa de mi enamorada. Nuevamente fui como invitado y en ambas ocasiones sentí la desaprobación de su mamá.

La señora me mira con desprecio, creo que hasta con odio. Me atemoriza cuando me mira fijamente.

Se lo he dicho a Patricia, pero ella dice que estoy alucinando, que su mamá es una persona muy seria, que no suele sonreír y que no debería preocuparme por las puras.

Señora Moro, debido a esta situación tengo dudas de seguir con Patricia. La quiero, pero, sin duda, su madre, no permitirá que lo nuestro prospere. Como un intento para conquistar a su mamá, estoy pensado en invitarlas a pasear y así lograr que la señora me conozca mejor. ¿Usted qué opina de mi caso?

Ojo, consejo

Estimado Carlos, entiendo tu preocupación. Te sugiero que hagas lo que tienes planeado. Si realmente quieres a Patricia, tienes que llevarte bien con su madre. Es lo ideal. Procura que la señora te conozca mejor. Tal vez con un mayor acercamiento a su mamá descubras que realmente no le desagradas y que, en realidad, es muy seria. Mucha suerte.