Roberto (27 años, San Luis). Doctora Magaly, estoy en un dilema, ayúdeme a resolver una inquietud. He consultado con algunos amigos y ellos en vez de ayudarme me hacen bromas.

Le cuento mi problema. Acabo de cumplir un año de relación con mi enamorada Rocío, nos llevamos muy bien, casi no discutimos. Estoy muy enamorado de ella. Es una mujer que me alegra la vida y me inspira a ser mejor. Una de sus virtudes es la sinceridad. Eso es algo que valoro muchísimo.

Hace tres semanas celebramos nuestro primer aniversario. Me pareció que era tiempo de conocer a sus padres y a ella le encantó la idea. Rocío organizó una cena en su casa para presentarnos.

Sus padres me recibieron muy bien, fueron muy atentos conmigo. El encuentro fue cordial.

Tras esta reunión, pasaron algunos días y recibí una mensaje de WhatsApp de un número desconocido. La persona que me escribía era la mamá de Rocío. Me decía que le había parecido un buen chico y que estaba contenta de haberme conocido.

Así pasaron los días y la señora me siguió escribiendo. A veces me enviaba memes o mensajes positivos. Yo le respondía cordialmente. Sin embargo, hace una semana me escribió para invitarme a salir. Quería ir al cine solo conmigo para "conocernos más", dijo. Me quedé helado al leer su mensaje. No sé qué pensar, doctora Moro. Creo que la señora me está coqueteando. ¿Debo ser sincero y contarle a Rocío lo que me propuso su madre?

Ojo al consejo

Estimado Roberto, como has dicho, valoras mucho la sinceridad; por lo tanto, debes aplicarla en tu vida. Dile a Rocío lo que te ha propuesto su madre. Es extraño que te haya invitado al cine solo a ti. Aunque tal vez es la manera que tiene la madre de ella para conocerte más y corroborar si eres un buen chico. Sin embargo, genera dudas. Sé muy sutil al momento de abordar el tema. Suerte.