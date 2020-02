Magaly Moro

Milagros (26, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, jamás le he mentido a mi novio, pero desde que conocí a César, su mejor amigo, no puedo evitar hacerlo.

Omar y yo iniciamos una relación hace dos años. Hemos pasado por diversos problemas, pero siempre los hemos superado juntos. Este año decidimos pasar las vacaciones de verano en Chiclayo junto a su familia para, por fin, oficializar nuestra relación. Desde un principio la idea me pareció estupenda, ansiaba conocer a sus padres y amigos. Por ello, Omar me presentó a César, su gran compañero desde hace doce años. No le voy a mentir doctora, desde el inicio me pareció un hombre muy atractivo, pero solo eso. Yo estoy profundamente enamorada de mi pareja.

El problema es que César siempre encuentra una manera de tocarme disimuladamente. Al inicio creí que era accidental, pero luego me di cuenta que me miraba con otros ojos.

Cada que mi novio se distrae, él se acerca a mí de una forma demasiado sensual y hasta insinuante. Yo solo me alejo y trato de evitar sus provocaciones, pero la situación me incomoda muchísimo. Incluso, he preferido quedarme en mi cuarto todo el día solo para no verlo más. Señora Moro, no sé si debería contarle a mi novio, pues César sigue siendo su mejor amigo y hasta lo considera como un hermano. Además, si lo acuso de algo tan grave, todo el viaje se echará a perder por mi culpa. O, peor aún, temo que no me crean. ¿Qué debería hacer? Estoy cansada de fingir que todo está bien.

Ojo al consejo

Milagros, lo mejor que podrías hacer en este caso es contarle la verdad a Omar. Al ser novia de su mejor amigo, César debería respetar el amor que ambos se tienen. Si te sientes incómoda, no dudes en levantar tu voz inmediatamente. Como tú misma has dicho, ambos han sabido superar cada obstáculo durante su relación. Estoy segura que sabrán vencer este también. Suerte.