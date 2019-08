Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ignacio (25 años, El Agustino). Doctora Moro, me atrevo a escribirle confiando en que usted me dé un consejo que me pueda ayudar a mantener mi relación.

Mi enamorada Luciana y yo tenemos un año juntos. Nos conocimos en la universidad. Ella estudia Sociología y yo, Economía. Nos llevamos muy bien.

Hace dos meses, me dijo que comenzaría a estudiar inglés, porque necesitaba aprender un idioma extranjero. Se matriculó en un instituto y estuvo yendo diariamente a sus clases. No obstante, hace una semana me comentó que pensaba reforzar sus lecciones y que estaba averiguando quién podría enseñarle inglés en su casa.

Finalmente, el último fin de semana, encontró a la persona que le daría las clases particulares: se trataba de su exenamorado. Él se había ofrecido a ayudarla.

Apenas me lo reveló, me opuse. Le expliqué que no me parecía correcto que su expareja sea su profesor. Ella me dijo que esa relación había terminado hace tres años, que me quería y que no debía desconfiar de ella. Sin embargo, sus respuestas no me convencieron.

Meses atrás, ella me contó que amó profundamente a su ex, que tuvieron una relación de cinco años y que incluso hablaron de casarse.

Sabiendo todo eso, doctora, es lógico que tema que pueda renacer el amor entre ellos. No quiero perder a mi enamorada. La amo. Le he pedido que busque otro profesor, pero ella me ha dicho que no encuentra a alguien más.

¿Qué hago, doctora Moro?, ¿dejo que su ex sea su profesor? Sé que ella necesita reforzar sus clases.

OJO CONSEJO:

Estimado Ignacio, debes confiar en tu enamorada. Si ella te ha demostrado su amor, no deberías sentir miedo por la presencia de su expareja. Suerte.