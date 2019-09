Magaly Moro

mmoro@grupoepensa.pe

Anthony (28 años, Breña). Doctora Magaly Moro, me siento un poco incómodo con mi actual enamorada. Lo que sucede es que su risa me fastidia, es muy escandalosa y llamativa, siento que suena como si un perro se hubiera atorado; es horrible, doctora.

Cuando la conocí no noté ese detalle porque siempre sonreía sutilmente. Recién me percaté de ese “defecto”, porque así lo considero yo, cuando fuimos al cine para celebrar nuestro primer mes. Estábamos viendo una película de comedia y ella, con cada gesto que hacía el actor, se carcajeaba tan fuerte que casi media sala volteaba a vernos y empezaba a hacer sonidos indicando que se calle.

Le juro que me avergoncé demasiado, quería que la tierra me trague. Ese día, al salir de la función, intenté comentarle mi molestia con respecto a su risa, pero apenas dije: “Chiquita, tu risa es muy graciosa, ¿no?”, ella, de inmediato, se rió otra vez asustando a las personas en la cochera del centro comercial y respondió: “Ay amor, no me había dado cuenta. ¡Qué lindo eres!”, creyendo que le estaba haciendo un cumplido.

Desde entonces, no he dejado de pelear con ella en las calles para evitar que se ría.Sé que es muy tonto, pero me da vergüenza el sonido de su risa y ya no quiero intentar decírselo, no quiero hacerla sentir mal porque, fuera de eso, Patty es una mujer maravillosa, inteligente y muy madura para sus 24 años. Doctora, ¿qué puedo hacer para no dañarla? Necesito su consejo.

OJO CONSEJO:

Querido Anthony, lo más importante es que dejes de generar conflictos para ocultar tus sentimientos, tienes que ser sincero con ella y darle tu apreciación sobre lo que te incomoda, pero con bastante tino. Recuerda que eso puede hacerle sentir mal porque su risa es parte de ella. Por otro lado, si tanto te incomoda, quizás no sientes lo que dices sentir por ella. Reflexiona.