Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

María (40 años, Lince). Señora Moro, estoy atravesando por un grave problema en la relación amorosa que tengo.

Luego de haber pasado por dos desilusiones en los últimos años, encontré por fin el amor en un hombre viudo de 50 años. Su nombre es Daniel, es un caballero muy amable, cariñoso y trabajador. Es mi vecino. Hace un año se mudó a mi barrio con sus dos hijos adolescentes. Inmediatamente nos hicimos amigos y a los seis meses de conocernos me pidió que fuera su enamorada, yo acepté su propuesta sin dudarlo.

Sin embargo, desde el comienzo de nuestra relación surgió un problema: sus hijos no me aceptaron. Apenas se enteraron de que éramos pareja manifestaron su total desacuerdo. Argumentaron que su papá no debía enamorarse de nuevo, que yo era una interesada porque seguramente quería apoderarme del dinero de Daniel y que nunca podría reemplazar a su madre fallecida. Me dolió mucho todo lo que me dijeron.

Han pasado casi seis meses y el problema se mantiene. Mi pareja y yo hemos tenido que reducir nuestros encuentros porque cada vez que sus hijos se enteraban que nos íbamos a ver discutían con él.

No puedo seguir así. Considero que tanto Daniel como yo tenemos derecho a volver a enamorarnos. Sin embargo, no quiero ocasionarle más problemas. He pensado en decirle que terminemos nuestra relación por el bien de todos.

No sé qué hacer, doctora. Lo amo, pero ya no puedo más con este problema. ¿Qué me aconseja?

Ojo al consejo

Estimada María, efectivamente, tú y Daniel tienen todo el derecho a darse una nueva oportunidad en el amor. Si ambos son libres, no le hacen daño a nadie. Te aconsejo que hables con tu pareja sobre el problema con sus hijos. La situación no puede seguir así. En el caso de los chicos, considero que deberían consultar con un especialista para tratar su conducta.