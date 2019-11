Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rosa (Puente Piedra, 28 años). Estimada doctora Magaly, vivo con temor porque pienso que mi novio me puede ser infiel nuevamente. Le pido que me aconseje para que pueda respirar tranquila.

Led y yo tenemos cinco años de relación. Durante este tiempo, hemos pasado por algunas dificultades. Mi carácter y el suyo han tenido mucho que ver en nuestras discusiones. A pesar de esto, yo nunca he dejado de amarlo y siempre lo he respetado. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de él.

Hace medio año, tuvimos un fuerte enfrentamiento debido a opiniones encontradas sobre nuestros planes a futuro. Él quería convivir y yo deseaba salir de la casa de mis padres casada. Nuestras diferencias llegaron a tal punto que nos separamos. Decidimos darnos un tiempo. Estuvimos alejados durante tres meses hasta que solucionamos nuestras diferencias y retomamos la relación.

No obstante, tras retomar nuestro romance noté a Led preocupado y distraído. En una cena le pregunté qué le pasaba y me confesó algo que rompió mi corazón. Me reveló que durante el tiempo que estuvimos alejados estuvo saliendo con otra chica y que, incluso, había tenido relaciones sexuales con ella. Si bien, eso ocurrió durante la época en que no estuvimos, él y yo nunca cortamos la comunicación y siempre nos decíamos que nos queríamos. Ya han pasado tres meses desde su confesión y siento que no puede confiar plenamente en él. Temo que me vuelva a fallar. Para mí, él me traicionó, me engañó. ¿Qué hago, doctora?

Ojo., consejo

Estimada Rosa, entiendo tu desconfianza. Creo que hubo cierto nivel de deslealtad de parte de Led, dado que ustedes no habían terminado la relación del todo. Te aconsejo que le expongas tus preocupaciones a tu novio. Si no logras dejar atrás este hecho, tú y él no serán felices. La confianza es fundamental en la pareja. Mucha suerte.