Magaly Moro

Carla (26 años, Comas). Doctora Magaly, solo usted me puede ayudar. Estoy sumamente dolida con Pietro, mi novio desde hace tres años.

Nosotros, como cualquier pareja, tuvimos discusiones a lo largo de la relación. Sin embargo, siempre nos arreglábamos.

Hace seis meses tuvimos un fuerte enfrentamiento por una amiga suya, quien le coqueteaba descaradamente cada vez que nos veíamos en reuniones.

Él me decía que yo estaba exagerando, que Luisa -así se llama la chica- era una buena amiga, muy alegre y divertida, y que no pasaba nada entre ellos.

Nuestra discusión llegó al punto de terminar la relación porque yo no toleraba que él conversara con ella en un WhatsApp grupal. Como él no quiso perder el contacto, yo decidí concluir nuestro romance. Nos separamos seis meses aproximadamente y, hace poco, luego de encontrarnos para conversar nos convencimos de que aún nos queríamos mucho y acordamos volver.

Sin embargo, hace una semana descubrí que Pietro y Luisa tuvieron algo en el tiempo que estuvimos separados. Es más, me enteré que ella estaba embarazada.

Al saber esto, encaré a mi novio y le preguntó si era cierto todo lo que me habían dicho y me dijo que sí. Confesó que era el padre del niño que esperaba Luisa.

Doctora, fue un golpe terrible. Pietro tendrá un hijo con otra. Él me ha dicho que fue un descuido y que realmente me quiere a mí. Estoy muy dolida. No sé si deba confiar en él. Ayúdeme.

Ojo al consejo

Estimada Carla, entiendo tu dolor. Creo que será muy difícil que vuelvas a confiar en Pietro. Además, él tiene que asumir una responsabilidad, por lo que su vida dará un giro.

No fue honesto contigo porque no te dijo lo que había ocurrido con su amiga. Lo mejor será que concluyas definitivamente ese romance. Sigue adelante concentrada en tus metas. Suerte.