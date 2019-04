Tengo miedo a su rechazo

Percy (25 años, San Juan de Miraflores). Doctora Moro, nunca he podido formalizar una relación. He salido con muchas chicas, pero nada ha sido formal. A algunas hasta las llevé a mi casa, mi madre les ha conocido, pero las presenté como mis amigas, no como enamoradas o novias. Y creo que ha sido porque no he sentido, en el fondo, que alguna valiera 100% la pena como para presentarla a medio mundo como mi pareja. Eso por un lado y, por otro, suelo aburrirme fácilmente.

El año pasado salí con 6 chicas y a todas les vi mil defectos, y de seguro ellas también se hartaron de mí. Con ninguna las cosas funcionaron y por eso traté de enfocarme en mi trabajo.

Sin embargo, desde enero empecé a salir con Juliana, una chica a quien conocí por mi trabajo. Nos llevamos bien, siento que me comprende y yo a ella. Hemos hablado de todo y hace un mes viajamos juntos. Ese viaje fue lo mejor que me pasó en años y eso que nos fuimos a Churín, un lugar muy cerca de Lima.

Hasta el momento, Juli no me ha hecho la clásica pregunta: “¿Qué somos?”, porque sinceramente no sabría qué responder. Nunca le propuse para estar, ni ella tampoco ha insinuado algo al respecto.

Mis amigos siempre me preguntan por la persona con la que viajé a Churín, tienen sus sospechas, pero no he dicho nada.

Tengo miedo de proponerle para que sea mi enamorada, formalizar y que al poco tiempo todo se arruine. O que ella me diga: “No”, porque solo está saliendo conmigo para pasar el rato nada más. Señora Moro, ¿qué me aconseja?

OJO CONSEJO

Querido, recuerda que quien no arriesga no gana. Si sientes algo sincero, exprésale tus sentimientos e intenta formar una relación. No tengas miedo.

HAY MÁS...