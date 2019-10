magalymoro@grupoepensa.pe

María (26 años, Rímac). Doctora Magaly, estoy muy sorprendida con la actitud de mi novio, quien desde hace un par de meses me cela terriblemente y no se imagina con quién. Ni siquiera es con un amigo o conocido. ¡No! Mi pareja piensa que me estoy enamorando de un participante del programa “Esto es guerra”, del modelo Austin Palao.

Ricardo cree eso porque le hice unos cuantos comentarios sobre el buen físico de este chico, además de su cara bonita. Asimismo, en varias ocasiones, cuando ha ido a mi casa en las noches me ha visto pegada a la televisión mirando el programa del canal 4.

Como me di cuenta de que mis opiniones sobre Austin le incomodaban, no lo volví a hacer. Sin embargo, a mi novio se le quedó grabado eso en la mente y cada cierto tiempo me hacía un comentario negativo sobre este chico reality.

Hubo un momento en el que le pedí que dejara de hablar de Austin y se molestó muchísimo. Me dijo que lo defendía porque seguramente me gustaba y me estaba enamorando de él. Algo que es un disparate. Mi intención fue no hablar más de ese tema. Tuvimos una discusión muy fuerte. Eso pasó hace dos semanas. Desde entonces hemos hablado solo por WhatsApp y muy brevemente.

Doctora, sus celos por Austin me parecen ridículos. ¿Cómo me voy a enamorar de alguien que no conozco? No tengo mayor interés en este chico. Me parece guapo y eso es todo. ¿Qué hago con Ricardo? Realmente no lo quiero perder por una tontería.

Ojo consejo

Estimada María, los celos de Ricardo son absurdos, no están justificados. Me parece que está exagerando mucho la situación. Conversa tranquilamente con él y hazle ver lo equivocado que está por pensar que te puedes enamorar de alguien que solo conoces por televisión. Seguramente entenderá que eso es imposible y que solo se trata de una atracción. Mucha suerte.