Magaly Moro

Tomás (28 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly, ayúdeme, por favor. Con su consejo espero hallar una solución a la terrible situación que estoy atravesando.

Tengo tres años de relación con Sonia. Ella es una chica muy bella. Tiene los ojos grandes de color pardo, una piel lozana, el cabello negro brilloso y una figura esbelta.

Para mí es la mujer más hermosa del mundo. Sin embargo, desde hace un tiempo, Sonia se ha obsesionado con su apariencia y eso me preocupa.

En diciembre del año pasado me dijo que quería hacerse un radical cambio de look y empezar renovada el 2020. En ese entonces acudió a una clínica para inyectarse botox en el rostro con el fin de eliminar las arrugas.

Luego, me comentó que se haría una rinoplastía porque quería mejorar el aspecto de su nariz. Le dije que eso me parecía un exceso porque yo no veía defecto alguno en esa parte de su rostro. Sin embargo, a ella poco le importó mi opinión e igual se sometió a esta cirugía.

A comienzos de febrero, nuevamente me informó de sus deseos de inyectarse ácido hialurónico en los labios. Le pedí que ya no siguiera con esos “retoques” como ella los llama, pero no me hizo caso y acudió a una clínica con ese objetivo.

El último fin de semana colmó mi paciencia al decirme que pensaba ponerse implantes en los senos. Le advertí que si lo hacía lo nuestro se terminaba. Ella no supo qué responderme. Doctora, tengo miedo que Sonia nuevamente se opere. Creo que está cayendo en una adicción. ¿Qué puedo hacer?

Ojo al consejo

Estimado Tomás, tienes que conversar seriamente con Sonia sobre el tema. Hazle ver tu preocupación por ella y sugiérele que visite a un psicólogo. Me parece, como tú mencionas, que está sucumbiendo a una adicción a las cirugías. Si esto no se trata a tiempo, las consecuencias pueden ser graves.

Apóyala y síguele brindando tu cariño. Mucha suerte.