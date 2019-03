Pamela (36 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly Moro, estoy llegando a creer que todos los hombres son iguales. He tenido la mala suerte de enamorarme de tipos que, al inicio, eran todos unos caballeros, pero con el tiempo resultaban unos patanes, infieles y violentos.

A lo largo de mi vida he tenido casi diez parejas. Unas relaciones han durado más que otras. Mi última pareja, la que creí que sería la definitiva y con la que pensé que me casaría, terminó por golpearme y engañarme con una compañera de su trabajo. Tuvimos una relación de casi 3 años y me propuso matrimonio.

Me duele ver, en Facebook, que mis amigas del colegio se han casado, tienen hijos, una familia y a mí me tocan parejas con las que no concreto nada, y, al contrario, terminan por pagarme mal. No sé en qué estoy fallando, doctora Moro.

Cada vez que voy a visitar a mis padres, ellos me piden que les dé un nieto, que me case, porque “se me va el tren”, de lo contrario no estaré realizada como mujer. Es demasiada presión y estoy sin pareja hace casi medio año.

Tengo miedo de enamorarme, de que me engañen otra vez o, lo que es peor, que me golpeen, como ocurrió con Humberto, un hombre que me llevaba 10 años y me engría, pero él creía que eso le daba derecho a controlarme, me llamaba como 15 veces al día solo para saber con quién y dónde estaba. Cuando decidí terminar la relación, él no solo me pidió de regreso todos los regalos que me había hecho, sino que me abofeteó. Nunca me había sentido tan humillada, tal vez me lo busqué, no lo sé. Doctora

CONSEJO

Querida, no todos los hombres son iguales, pero estás eligiendo el mismo patrón debido a tus experiencias y crianza. Necesitas terapia para superar esto.

