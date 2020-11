Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Braulio (27 años, Magdalena del Mar). Doctora Moro, me siento atado y no encuentro una solución a mi problema, por eso me atrevo a escribirle, para que me oriente. Tengo una relación de 2 años con Mercedes. La conocí de una forma muy peculiar; yo vivo en un sexto piso y estaba en el balcón, fumando, entonces vi cómo unos chicos de 16 o 17 años columpiaban a un pobre gato, que no sabía cómo escapar. Me quedé impactado sin saber qué hacer, de pronto vi que se les acerca una chica gritando: “¡Oigan, estúpidos, es que no tienen cerebro! ¡Es un animalito!”. Al ver la valentía de esa mujer, no lo dudé más y salí corriendo con un palo de escoba para ayudarla. Quizás esos muchachos la atacaban.

Gracias a Dios, los adolescentes se fueron y ella pudo rescatar a ese gatito. Cabe recalcar que no lo dejó en la calle, por el contrario, lo adoptó. Yo la acompañé hasta su casa, por si volvían. Conversamos y conectamos de inmediato. Me encantó su amor por la naturaleza y los animales. Pasaron las semanas, nos enamoramos y luego de un año decidimos irnos a vivir juntos. Teníamos una convivencia hermosa: ella, el gatito rescatado, su gato de infancia y yo. No obstante, se le dio por rescatar a todos los felinos de la calle.

Doctora, no hay semana que no me traiga un nuevo animalito. Incluso, los vecinos se han quejado porque en el departamento tenemos 12 gatos. Le juro que no sé qué hacer, porque no tenemos tanto dinero para mantenerlos. Además, la casa está llena de pelos y heces. Ayuda.

Ojo al consejo

Estimado Braulio, si no le has comunicado tu malestar, deberías hacerlo, sobre todo hacerle entender que no es bueno ni para ustedes ni para los animalitos, vivir en un espacio tan pequeño.

No está mal que rescate gatos, por el contrario, demuestra que es una gran persona, pero debe buscar un espacio aparte para poder criarlos o darlos en adopción.