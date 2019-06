Una bailadita no se le niega a nadie: "Mis movimientos, según dice, son una falta de respeto"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rosaura (32 años, Surquillo). Doctora, no entiendo lo que le pasa a mi pareja. Está insoportable, dice que soy una mujer que no tiene respeto por el amor que él siente por mí.

Julio y yo tenemos más de dos años de relación y en todo este tiempo ha podido conocerme. Sabe que soy una dama respetable, pero también muy alegre, me gusta ir a fiestas, salir con mis amigos y amigas, como cualquier persona de mi edad. Siempre he dicho: “Una bailadita no se le niega a nadie”, pero él cree que eso es coquetear.

Sinceramente, no logro entender qué le molesta. Mil veces lo he invitado a bailar, a tomarnos unos tragos, pero él dice que ya no está para eso, que a su edad son cosas que ya no se hacen, que el alcohol lo aturde.

Pienso que yo no tengo la culpa de que él sea un poco aburrido. Por supuesto que lo amo, es una persona encantadora, amorosa, compartimos los quehaceres del hogar, nunca me dice lo que tengo o no que hacer, me siento bien a su lado. Pero la última vez que me acompañó al cumpleaños de un amigo y me vio bailando, enloqueció. Mis movimientos, según dice, son una falta de respeto. Ya le expliqué que así se baila y que él tiene que aprender a adaptarse.

Sinceramente, no estoy dispuesta a cambiar mi forma de ser por sus caprichos, mi amor por él no es más que mi amor por mí misma.

Me duele que el que yo baile sea un problema. A mí me encanta bailar, soy feliz haciéndolo y si mi pareja no entiende eso, no sé si deba continuar con él. Necesito un consejo sabio para tomar la mejor decisión, señora Moro.

OJO CONSEJO:

Rosaura, no te dejes llevar por tus emociones. Ten una conversación madura con Julio, estoy segura que su amor por ti lo hará comprender que no tienes malas intenciones.