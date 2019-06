Una venezolana me vuelve loco: "Es encantadora, me escucha y siempre anda de buen humor"

Magaly Moro



César (39 años, La Victoria). Doctora, estoy desesperado y necesito un buen consejo. Le cuento que me he enamorado de una venezolana. Esto no tendría nada de malo si estuviera soltero, pero soy casado. Le dije a mi esposa que practicara ejercicios para que tenga un cuerpo escultural, aunque no pone interés en ello.

Mariana, mi mujer, era muy guapa; pero ahora luce descuidada, me ha dejado de lado y su atención se centra en mis hijos. Ni siquiera tenemos intimidad. Hace tiempo que le vengo reclamando por todo, y ella se ríe y dice que ya estamos viejos para esas cosas. Imagínese, no llegamos ni a los 40. No es que me justifique; sin embargo, estas acciones me han arrastrado a la situación en la que estoy ahora.

Hace cuatro semanas, conocí a Juana, una venezolana noble, sencilla, trabajadora y muy hermosa. No quería ser infiel con ella; pero es encantadora, me escucha y siempre anda de buen humor. Por ello, le pedí que sea mi enamorada. Fue una decisión muy arriesgada; aunque cuando el amor llega, uno no puede dejarlo ir y siento que Juanita es ese amor que tanto esperé.

Además, prepara unas deliciosas arepas y mis papilas gustativas bailan de felicidad al consumir sus refrescos. Sin embargo, doctora, no me gusta vivir ese romance a escondidas. Me gustaría gritarle al mundo que estoy enamorado de Juanita y que amo su forma de hablar.

Después de pensarlo mucho, he decidido que me quiero separar; pero mis amigos dicen que en cualquier momento me abandonan. Eso me aterra, porque lo mío es amor sincero. ¿Qué me aconseja usted?

Ojo al consejo

César, estás a punto de perder a tu familia por una ilusión. Es muy poco tiempo para hablar de amor. Tu esposa no merece tu engaño. Piensa bien antes de actuar.