Vendió lo que le regalé con amor: “Me dijo que necesitaba dinero para comprarse ropa”

Magaly Moro

Carlos (20 años, San Miguel). Señora Moro, le escribo para pedirle su sabio consejo. Tengo un año de relación con Sofía. Ella es una muchacha encantadora. La conocí en la universidad. Yo estudio Ingeniería de sistemas y ella Antropología. Unos amigos en común me la presentaron. Al poco tiempo de conocerla, descubrí que teníamos muchas cosas en común. Además, es muy bella. Tiene ojos pardos, unos labios voluptuosos y una piel muy suave.

Cuando le pedí que sea mi enamorada ella aceptó de inmediato. Me dijo que yo le gustaba y que quería tener una relación seria conmigo porque le parecía un buen chico.

Yo soy una persona detallista, me gusta sorprender con regalos a las personas que quiero. Por esto, cuando Sofía y yo cumplimos un mes juntos le obsequié una mochila y billetera de una marca costosa. Ella estaba encantadísima con los regalos. No paraba de agradecerme los presentes. Sin embargo, amagaly moro

Una de las mejores amigas de Sofía, Gisela, tenía la misma mochila y billetera. Le pregunté directamente a mi enamorada de esta coincidencia y se puso muy nerviosa. El sábado que fui a su casa y me atreví a buscar en su armario los obsequios que le había dado y no los encontré. Así que una vez más le pregunté y no tuvo más remedio que aceptar que los había vendido. Me dijo que necesitaba dinero para comprarse ropa y se disculpó por el hecho. No sé que pensar, doctora. Siento que ella no me valora.

Ojo al consejo

Estimado Carlos, entiendo que estés desconcertado y triste. Sofía no actuó correctamente porque debió decirte que iba a vender los presentes que le habías dado. Habla con ella sobre lo que sientes, de la impresión que te dejó. Tal vez te dé una mejor explicación sobre su actuar. Si continúas con ella, pídele que sea sincera y más considerada contigo. Suerte.