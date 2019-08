Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Cristopher. (33 años, San Miguel). Doctora, en los últimos meses del 2015, mi relación con Sandra se terminó de forma intempestiva. Todo fue tan rápido que hasta ahora no puedo explicarme bien cuál fue la razón.

Ella me dijo que la había tenido descuidada por enfocarme mucho en mi crecimiento profesional y en mi trabajo, ya que debido a esos asuntos solo nos podíamos ver cada 10 a 15 o 20 días.

Sin embargo, cuando nos juntábamos, yo le expresaba todo mi amor. Le juro que yo me enamoré verdaderamente de ella; incluso imaginaba un futuro a su lado, formando una familia numerosa. Sin embargo, eso no se pudo dar, ya que tras dos años de relación, luego de constantes peleas, un día Sandra me dejó de escribir, de llamar, de buscar. Fui a su casa muchas veces, esperando encontrarla; pero ella ya no estaba ahí.

Su tía me dijo que se había mudado a otro país. Sin tener más información, decidí seguir con mi vida y olvidarla.

Doctora, desde ese momento empecé a conocer a otras mujeres y traté de corregir aquellos errores que alejaron de mí a Sandra. Luego de tres años de salidas, conseguí ilusionarme de otra señorita. No obstante, cuando ya quería iniciar un nuevo romance, volvió ella, Sandra. Tras cuatro años, tocó mi puerta pidiéndome disculpas por su abandono. “Hola, Cristopher. He vuelto para ser felices juntos. Perdóname, por favor. Aún te amo” fue la frase que me soltó en ese momento.

Doctora, no sé qué hacer: no sé si volver con Sandra a pesar de su abandono y su falta de comprensión. Sufrí demasiado. ¿Es justo eso? Necesito su consejo, por favor. ¿Qué hago ahora?

OJO, CONSEJO

Cristopher, lo que debes hacer es conversar con ella y escuchar las razones de su abandono. Si todavía sientes amor, evalúa darle una nueva oportunidad.