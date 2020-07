Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Marta (30 años, Jesús María). Doctora Moro, me encuentro en una vergonzosa situación que jamás me hubiera imaginado.

Actualmente convivo con José, mi pareja hace 8 años. Hace 4 nos mudados y pese a que no somos de discutir mucho, ya no me siento feliz a su lado.

Resulta que Pepe es un chico muy hacendoso, tranquilo, no toma, no es mujeriego, para cualquier mujer sería "el hombre perfecto", pero tal y como dice la canción, tiene un gran defecto: es ocioso.

Durante toda nuestra larga relación, ha tenido diversos trabajos pero nunca lo he visto realmente comprometido con alguno de ellos. Una vez que se aburre, renuncia y no le importa si luego se queda sin un centavo en el bolsillo. Esto ha ocasionado que innumerables veces sea yo quien asuma todos los gastos de la casa, incluso cuando celebrábamos nuestros aniversarios me veía en la obligación de pagar la cuenta, imagínese.

Yo no espero que un hombre me mantenga, pero he cometido el grave error de mantener a Pepe. Esta situación ha rebasado en cuarentena, porque mientras yo me entregaba al 100% para mantener mi puesto laboral, él se la pasaba echado, comiéndose todo lo que hallaba en la refrigeradora y viendo Netflix.

Obviamente, estoy decidida a ponerle fin a este romance que me tiene cansada. No quiero vivir con una persona sin aspiraciones. Y para que escarmiente me quiero ir del departamento a escondidas y que él vea como asume los pagos por una vez en la vida. ¿Qué me aconseja, doctora?

Ojo al consejo

Estimada Marta, es natural que te sientas harta de esta situación. Sin embargo, necesitas conversar con José y ponerlo al tanto de la decisión que has tomado. Lleguen a un acuerdo y explícale las razones de por qué la relación está llegando a su fin. Un amor de tantos años no merece terminar tan mal. Luego, sé muy cuidadosa de quien te enamoras. Suerte.