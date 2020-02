Ya no me quiero casar con él: “Ronca demasiado alto y jamás jala la palanca del baño”

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

María Luisa (32 años, San Isidro) Doctora Magaly, estoy en un terrible dilema. Resulta que, luego de planear mi boda soñada por nueve meses, estoy dudando seriamente de mi compromiso. Ernesto me pidió que fuera su esposa hace un año exactamente.

Cuando se arrodilló ante mí fue un cúmulo de emociones. Me sentí amada y muy dichosa de unir mi vida junto al hombre que amo. Incluso, nuestros padres lloraron al enterarse de la gran noticia. Todos estaban muy felices por nosotros, pues éramos una pareja perfecta.

Siempre creí que Ernesto era mi alma gemela… Hasta ahora. Luego de comprometernos, decidí mudarme a su departamento en Surco. Los primeros días fueron extraordinarios y muy románticos, pero pronto se convirtieron en una auténtica pesadilla. En las últimas semanas él y yo no paramos de pelear.

Nunca nos ponemos de acuerdo y discutimos por tonterías. Descubrí aspectos de él que sencillamente detesto, como roncar demasiado alto, jamás jalar la palanca del baño y esperar que yo haga todos los quehaceres de la casa. Puede parecer una locura, pero esos pequeños detalles me sacan de quicio. Faltan tres semanas para mi boda.

Tengo mi vestido elegido, el local de la fiesta alquilado y los invitados dispuestos a acompañarme en lo que se supone será el día más feliz de mi vida. Sin embargo, me siento devastada. No me quiero casar, pero me da mucha vergüenza cancelar todo el evento. Tengo miedo de decepcionar a mis padres y lastimar a Ernesto. Ayúdeme.

OJO AL CONSEJO

Estimada María Luisa, la convivencia es el primer reto de todas las parejas, pues es cuando más se conocen. Piensa las cosas con calma antes de tomar una decisión apresurada. Estoy segura que con el tiempo ambos sabrán solucionar los problemas. No te sientas presionada por el qué dirán y toma una sabia decisión. Piensa también en Ernesto.

Mucha suerte.