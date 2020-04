Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Enrique (25 años, Cercado de Lima). Doctora Magaly, no le he contado esto a nadie porque temo que me tomen como una persona superficial, pero estoy seguro que no lo soy. Le cuento que Mariana y yo tenemos una relación amorosa desde hace dos años. Ambos nos conocimos en la universidad y decidimos ser novios tan solo cinco meses después. Sinceramente, yo he proyectado mi vida junto a ella y, luego de la cuarentena, me gustaría empezar a convivir juntos.El problema es que estos últimos días la he visto muy pero muy cambiada, al punto de no reconocerla más. Mire, Mariana siempre ha sido una chica muy guapa y elegante. No solo me enamoró ese aspecto de ella, pero sí fue lo primero que me atrajo cuando puse mis ojos en su piel perfecta y estilo atrevido.

Cuando la pasaba a recoger a su casa, yo la esperaba pacientemente porque sabía que saldría espectacular.

Ahora, he intentado verla a través de videollamada porque la extraño muchísimo. Sin embargo, no queda rastro de la mujer que conocí. Verla sin maquillaje por primera vez fue algo impactante para mí, no sabía que alguien podía cambiar tanto con un poco de rímel y labial. ¡Hasta creo que su nariz se ve distinta! No sé si sentirme engañado, doctora Moro. Además, cada vez que la llamo está con su pijama de siempre y puede durar con la misma prenda hasta por dos semanas. No se lo digo, pero me parece desagradable que descuide tanto su aspecto físico. No quiero que se arregle como antes, pero me gustaría que intente verse bonita al menos para mí. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Enrique, Mariana sigue siendo la misma mujer de la cual estás enamorado. Con maquillaje o al natural, deberías amarla en ambas facetas. Ten en cuenta que no siempre se verá radiante, al igual que tú y que todos nosotros. Si te sientes engañado porque no se ve como la conociste, probablemente solo te gustó su aspecto físico sobre sus sentimientos. Ten en cuenta ello. Suerte.